BMT TŞ heyəti 14 il sonra Suriyaya səfər edəcək

Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi, ölkənin azad olmasının birinci ildönümündə, 14 il aradan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası (BMT TŞ) heyətinin paytaxt Dəməşqə rəsmi bir səfər edəcəyini açıqlayıb.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, BMT TŞ heyəti, dekabrın 8-də - Suriya tərəfindən Milli bayram elan edilən gündə Dəməşqi ziyarət edəcək.
Açıqlamada, bu ziyarətin beynəlxalq ictimaiyyətin "yeni Suriya"ya verdiyi dəstəyi və ölkənin yenidən qurulması, suverenliyinin gücləndirilməsi və sabitliyin təmin edilməsi prosesinə bağlılığını göstərdiyi ifadə olunub.
