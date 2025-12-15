https://news.day.az/azerinews/1802659.html Gizir Xanıya şəhidlik statusu verildi Ağdamda minaya düşərək həlak olan Gizir Xanıya şəhidlik statusu verilib. Day.Az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, 23 sentyabr tarixində rayonun Mirəşelli kənd ərazisində minaya düşərək həlak olan Gizir Xanı kimi tanınan Səyyaf Əhmədova mülki şəhid statusu verilib. Bu barədə məlumatı S.Əhmədovun yaxınları təsdiqləyib.
Gizir Xanıya şəhidlik statusu verildi
Ağdamda minaya düşərək həlak olan Gizir Xanıya şəhidlik statusu verilib.
Day.Az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, 23 sentyabr tarixində rayonun Mirəşelli kənd ərazisində minaya düşərək həlak olan Gizir Xanı kimi tanınan Səyyaf Əhmədova mülki şəhid statusu verilib.
Bu barədə məlumatı S.Əhmədovun yaxınları təsdiqləyib.
Qeyd edək ki, S.Əhmədov uzun müddət Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri sıralarında xidmət edib. 44 günlük Vətən müharibəsində də könüllü olaraq xidmət edib.
