https://news.day.az/azerinews/1804032.html Şəkidə canavarın hücumu nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb Şəki rayonunun Bideyiz kəndi ərazisində canavarın hücumu nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə dekabrın 20-si saat 23 radələrində baş verib. Kənd sakini olan müxtəlif yaş qruplarından 5 nəfərə canavar hücum edərək xəsarət yetirib. Xəsarət alan şəxslər dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib.
