Şəkidə canavarın hücumu nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb

Şəki rayonunun Bideyiz kəndi ərazisində canavarın hücumu nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə dekabrın 20-si saat 23 radələrində baş verib. Kənd sakini olan müxtəlif yaş qruplarından 5 nəfərə canavar hücum edərək xəsarət yetirib.

Xəsarət alan şəxslər dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.