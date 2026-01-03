Babək prospektində körpü dondu, 4 maşın toqquşdu

Bu gün səhər saatlarında paytaxtın Babək prospektində zəncirvari yol qəzası baş verib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Babək və Qara Qarayev prospektlərinin kəsişməsindəki körpünün donması səbəbindən 4 avtomobil toqquşub. Nəticədə nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib, digər avtomobillərin hərəkəti çətinləşib.

Zərbənin təsirindən qəzaya uğrayan maşınlardan biri körpünün ortasındakı bardürün üzərinə çıxıb.

Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik: