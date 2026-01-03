https://news.day.az/azerinews/1807025.html Babək prospektində körpü dondu, 4 maşın toqquşdu - VİDEO Bu gün səhər saatlarında paytaxtın Babək prospektində zəncirvari yol qəzası baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Babək və Qara Qarayev prospektlərinin kəsişməsindəki körpünün donması səbəbindən 4 avtomobil toqquşub. Nəticədə nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib, digər avtomobillərin hərəkəti çətinləşib.
Babək prospektində körpü dondu, 4 maşın toqquşdu - VİDEO
Bu gün səhər saatlarında paytaxtın Babək prospektində zəncirvari yol qəzası baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Babək və Qara Qarayev prospektlərinin kəsişməsindəki körpünün donması səbəbindən 4 avtomobil toqquşub. Nəticədə nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib, digər avtomobillərin hərəkəti çətinləşib.
Zərbənin təsirindən qəzaya uğrayan maşınlardan biri körpünün ortasındakı bardürün üzərinə çıxıb.
Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik:
