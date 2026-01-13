https://news.day.az/azerinews/1809196.html Prezident İlham Əliyev: Biz şəhidlərimizin əziz xatirəsini qəlbimizdə əbədi yaşadacağıq Biz şəhidlərimizin əziz xatirəsini qəlbimizdə əbədi yaşadacağıq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Ağdərənin Aşağı Oratağ, Çıldıran, Heyvalı və Çapar kəndlərinin sakinləri ilə görüşdə söyləyib. "Onu da bildirməliyəm ki, şəhidlərimizin qanını artıq biz döyüş meydanında aldıq.
