Bakıda yeni avtomobil yolu bu ərazidə layihələndirildi - FOTO
Yeni avtomobil yolu Ziya Bünyadov və Heydər Əliyev prospektlərinə paralel olaraq layihələndirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AAYDA məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Dövlət Proqramına əsasən, avtomobil yolunun Akademik Həsən Əliyev küçəsi - Müzəffər Nərimanov küçəsinədək olan hissəsi 6 hərəkət zolağından ibarət olmaqla ümumilikdə 3,9 km uzunluğa malikdir. Bundan əlavə, 2,6 km uzunluğunda qollar, ramplar və yanaşma yolları da layihəyə daxildir.
Avtomobil yolunda ümumi uzunluğu 2 073 metr olan 4 tunel və ümumi uzunluğu 112 metr olan 3 yeraltı piyada keçidinin inşası nəzərdə tutulur:
1 nömrəli tunel - yolun 0.8-ci km-də yerləşir. Ümumi uzunluğu 506 m, eni 17 m-dir (qapalı hissə - 120 m, açıq hissə - 386 m);
2 nömrəli tunel - yolun 1.5-ci km-də yerləşir. Ümumi uzunluğu 363 m, eni 11 m-dir (qapalı hissə - 74,09 m, açıq hissə - 289 m);
3 nömrəli tunel - yolun 1.8-ci km-də yerləşir. Ümumi uzunluğu 307 m, eni 27,5 m-dir (qapalı hissə - 192,8 m, açıq hissə - 114,5 m);
4 nömrəli tunel - yolun 2.4-cü km-də yerləşir. Ümumi uzunluğu 894,7 m, eni 27,5 m-dir (qapalı hissə - 259,5 m, açıq hissə - 390,6 m, çıxış hissəsi - 244,6 m).
Layihə üzrə bütün tunellərdə və yeraltı piyada keçidlərində tikinti-quraşdırma işlərinin tikintisi davam edir.
Tikinti prosesi "İnşaat Norma və Qaydaları"na uyğun şəkildə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, artıq bütün inşaat meydançalarında mobilizasiya və demobilizasiya işləri başa çatdırılıb.
Hazırda "Ulduz" metrostansiyasından Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində tikinti-quraşdırma işləri sürətlə davam etdirilir.
