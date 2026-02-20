İtkin şəhid Qılman Hacıyev dəfn edildi
Bərdədə Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş hesab edilən şəhid Qılman Hacıyevlə vida mərasimi təşkil olunub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, vida mərasimi Bərdə rayonunun Kələntərli kəndində keçirilib.
Mərasimdə rayon sakinləri, şəhidin ailə üzvləri, Bərdə Rayon İcra Hakimiyyətinin və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Mərasim başa çatdıqdan sonra şəhid kənd qəbiristanlığında dəfn olunub, ruhuna dualar oxunub.
Qeyd edək ki, 1972-ci ildə Bərdə rayonunun Kələntərli kəndində anadan olan Hidayət Vəliyev Birinci Qarabağ müharibəsində Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. O, 1994-cü il fevralın 12-də Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndi istiqamətində itkin düşüb.
