"Tez-tez xəstələnirsinizsə, səbəb diş fırçanız ola bilər"
Tez-tez təkrarlanan soyuqdəymənin gözlənilməz səbəbi açıqlanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı həkim David Callejo diş fırçasının infeksiyaların yenidən qayıtmasına səbəb ola biləcəyini bildirib.
Onun sözlərinə görə, soyuqdəymə, ishal və ya ağız boşluğu infeksiyası zamanı diş fırçasının tükləri arasında bakteriya və viruslar qalır və çoxalır. Həkim fırçanı patogenlər üçün "dəbdəbəli hotel" adlandırıb.
Mütəxəssis vurğulayıb ki, xəstəlikdən sağaldıqdan sonra diş fırçası dəyişdirilməzsə, residiv - yəni xəstəliyin yenidən baş qaldırması mümkündür. Çünki qalan mikroorqanizmlər orqanizmə təkrar daxil olaraq infeksiya yarada bilər.
Bundan əlavə, diş fırçalarının eyni qabda, digər ailə üzvlərinin fırçaları ilə birlikdə saxlanılması yoluxma riskini artırır. Həkim infeksiyadan sonra köhnə fırçadan istifadəni "duşdan sonra çirkli alt paltarı geyinməyə" bənzədib.
