İrandakı qızlar məktəbinin vurulma anı - VİDEO
İranın Minab şəhərində qızlar məktəbinə raket zərbəsi endirilməsinin görüntüləri yayılıb.
Day.Az xəbər verir ki, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) videonun həqiqiliyini təsdiq edib.
Kadrlarda raketin məktəb binasına düşdüyü və bundan sonra binanın üzərinə qara tüstünün qalxdığı görünür.
