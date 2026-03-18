İsrail HƏMAS komandirini zərərsizləşdirib

İsrail ordusu Qəzza zolağında HƏMAS hərəkatının komandirlərindən birini zərərsizləşdirib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) məlumat yayıb.

Hava zərbəsi nəticəsində hərəkatın maddi-texniki təchizat (logistika) bölməsində komandir olan Yəhya Əbu Ləbdanin öldürüldüyü bildirilir.

IDF-in bildirdiyinə görə, Əbu Ləbda HƏMAS-ın hərbi qanadının hərbi avadanlıqlar və silahlarla təchizatına, eləcə də nəqliyyat məsələlərinə cavabdeh idi.

"Əbu Ləbda HƏMAS-ın istehsal müəssisələrinə dəstək məqsədilə raket istehsalına lazım olan tonlarla xammalın və yüksək texnologiyaları elektron komponentlərin daşınmasına rəhbərlik edib", -deyə IDF-in məlumatında qeyd olunub.