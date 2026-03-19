https://news.day.az/azerinews/1823216.html Bakı metrosunda təhlükəli anlar yaşanıb - Eskalator dayandı Bu gün günorta saatlarında "Bakı Metropoliteni"nin "İçərişəhər" stansiyasında eskalatorlardan birində nasazlıq baş verib. Şahidlərin Milli.Az-a verdiyi məlumata görə, hərəkət edən eskalator qəfildən dayanıb və sərnişinlər üçün ciddi təhlükə yaradıb.
