Telefon oğruları niyə “iPhone”dan daha çox “Android”i hədəf seçirlər?
Oğruların yalnız bahalı "iPhone"ları hədəf aldığına dair geniş yayılmış inanca baxmayaraq, London cinayət bazarının yeni araşdırması gözlənilməz bir tendensiyanı ortaya çıxarıb.
Lent.az-ın xəbərinə görə, son aylarda Android smartfonlarının oğurlanması artıb və bunun açıq maliyyə və texnoloji səbəbləri var.
Təfərrüatlar
Oğurluq məlumatlarının və qara bazar fəaliyyətinin təhlilinə görə, cinayətkarlar getdikcə daha çox Android əsaslı cihazları seçirlər, çünki onlar daha sərfəlidir və tez satılması daha asandır.
1-ci səbəb: Təhlükəsizlikdən yayınma: Apple təhlükəsizlik sistemlərini (xüsusən də "iPhone-umu tap" funksiyasını və aktivləşdirmə kilidini) əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirsə də, oğurlanmış "iPhone"ları əsasən təkrar satış üçün "kərpic" etsə də, bəzi Android modelləri daha çox boşluqlar təklif edir. Daha mürəkkəb iPhone modelləri tez-tez hissələrə görə satılmalı olur ki, bu da mənfəəti azaldır.
2-ci səbəb: Komponentlərə tələb: Android cihazları, xüsusən də Çin və bəzi populyar modellər, fərqli ölkələrdə təkrar bazarda ayrılması və satılması daha asan olan komponentlərə yüksək tələbat var.
3-cü səbəb: Paylama sürəti: Oğurlanmış Android smartfonunun paylama zənciri cinayətkarlar üçün tez-tez daha sürətli və daha az risklidir, çünki bu cür cihazları xaricdə kilidini açmaq və ya satmaq üçün qəbul etməyə hazır olan böyük bir alıcı şəbəkəsi mövcuddur.
Təhlükəsizlik mütəxəssisləri hər iki növ smartfon sahiblərinə daxili təhlükəsizlik xüsusiyyətlərindən, xüsusən də iki faktorlu identifikasiya və daha mürəkkəb parollardan maksimum dərəcədə istifadə etməyi məsləhət görürlər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре