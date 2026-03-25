BDYPİ-dən yağıntılı hava ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ
Hazırda paytaxda, eləcə də respublikanın bir sıra bölgələrində yağış müşahidə olunur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən əlverişsiz hava şəraitinin bir neçə gün davam edəcəyi gözlənilir. Bu hal yollarda sürüşkənliyin artmasına, görünmə məsafəsinin azalmasına və hərəkət zamanı əlavə risklərin yaranmasına səbəb ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin xəbərdarlığında deyilir.
Bununla əlaqədar olaraq, Baş Dövlət Yol Polisi sürücülərə və piyadalara bir daha diqqətli olmağı tövsiyə edir.
Sürücülərdən xahiş edirik:
• Hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər.
• Öndə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsilə təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar.
• Qəfil manevrlərdən və kəskin əyləcləmədən çəkinsinlər.
• Yağış, duman və ya çiskin zamanı işıqlandırma sistemlərinin sazlığına xüsusi diqqət yetirsinlər;
• Zərurət olmadıqca riskli ötmə əməliyyatları aparmasınlar.
Piyadalara tövsiyə olunur:
• Yolu yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçsinlər
• Hərəkətə başlamazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin məsafəsini və sürətini düzgün qiymətləndirsinlər.
• Qaranlıq və görünüşün məhdud olduğu hava şəraitində daha diqqətli olsunlar.
Unutmayaq ki, çətin hava şəraitində yolda atılan hər bir düzgün addım bir həyatın qorunmasına xidmət edir.
Qaydalara əməl edək, təhlükəsizliyi birlikdə təmin edək.
