Ağdamda mülki şəxs minaya düşüb
İşğaldan azad edilmiş Ağdam rayonunda mina partlayışı baş verib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Yusifcanlı kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, 03.12.1985-ci il təvəllüdlü, Yusifcanlı kənd sakini Abbasov Ceyhun Firdovsi oğlu minaya düşüb.
ANAMA əməkdaşları yaralı şəxsi minalı ərazidən çıxarmaq üçün dərhal hadisə yerinə yola düşüblər.
Xəbər yenilənəcək
