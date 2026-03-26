Ağdamda mülki şəxs minaya düşüb

İşğaldan azad edilmiş Ağdam rayonunda mina partlayışı baş verib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Yusifcanlı kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 03.12.1985-ci il təvəllüdlü, Yusifcanlı kənd sakini Abbasov Ceyhun Firdovsi oğlu minaya düşüb.

ANAMA əməkdaşları yaralı şəxsi minalı ərazidən çıxarmaq üçün dərhal hadisə yerinə yola düşüblər.

