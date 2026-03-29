Bərdədə üç otaqlı ev yanaraq yararsız hala düşüb - FOTO
Bərdənin Çəmənli kəndində üç otaqlı ev bütün əşyaları ilə birlikdə yanaraq yararsız hala düşüb.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, yanğın qaz balonundakı nasazlıq nəticəsində yaranan sızmadan başlayıb.
Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bərdə rayon yanğınsöndürən briqadası göndərilib. Yanğın operativ şəkildə nəzarətə götürülərək söndürülüb və alovun yaxınlıqdakı tikililərə yayılmasının qarşısı alınıb.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
