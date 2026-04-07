Apreldə plastik butulkaları bağçaya asın çağırışı edildi
Aprel ayında təbiətin canlanması ilə birlikdə quşların yuva qurma və bala bəsləmə dövrünə girməsi onların qida ehtiyacını artırıb. Mütəxəssislər tullantı plastik butulkaların və fincanların təkrar emal edilərək çəpərlərdən asılması barədə çağırış ediblər.
Day.Az xəbər verir ki, təbiətin oyanmağa başladığı aprel ayı ilə birlikdə, yabanı həyatı dəstəkləmək və bağça ekosistemini qorumaq məqsədilə mütəxəssislərdən "təkrar emal edilmiş yem qabı" çağırışı gəlib. Xüsusilə quşların yuva qurma və bala bəsləmə mərhələsində olduğu bu dövrdə, evlərdəki tullantı əşyaların funksional alətlərə çevrilməsi tövsiyə edilir.
Aprel ayı bitkilərin hələ tam inkişaf etmədiyi və həşərat populyasiyasının aşağı olduğu bir dövr olduğu üçün quşlar üçün qida tapmağın ən çətin olduğu zaman dilimlərindən biri hesab olunur. Mütəxəssislər quşların yuva inşası və bala baxımı üçün sərf etdikləri yüksək enerjini bərpa edə bilmələri naminə insan dəstəyinin kritik olduğunu qeyd ediblər.
Tullantı materiallarının dəyərləndirilməsi üzrə hazırlanan üsullar iki əsas başlıqda toplanır:
Farfor və metal fincanlar: İstifadə edilməyən fincanların içinə əridilmiş daxili piy və quş yemi qarışığı doldurularaq dondurulur. Bu fincanlar ağac budaqlarından asılaraq quşlar üçün yüksək enerjili qida stansiyası funksiyasını yerinə yetirir.
Plastik butulka qurğuları: Plastik butulkaların yan tərəflərində açılan dəliklərdən keçirilən budaqlar və ya taxta qaşıqlar quşların qonmasına şərait yaradır. Bu qurğular quşların yuvalarından uzaqlaşmadan qidalanmasını təmin edir.
Bağçalardakı çəpərlərə və ya ağaclara asılan bu qurğuların yalnız quşları bəsləməklə qalmadığı, eyni zamanda bağçanın sağlamlığını da qoruduğu bildirilir. Qida vasitəsilə bağçaya cəlb edilən quşlar yarpaq bitləri, ilbizlər və digər zərərli həşəratları istehlak edərək, kimyəvi dərmanlardan istifadə etmədən təbii balans yaradırlar.
