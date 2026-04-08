https://news.day.az/azerinews/1826527.html Çempionlar Liqasında daha iki oyun keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk raundu davam edir. Day.Az xəbər verir ki, bu gün daha iki oyun keçiriləcək PSJ Parisdə İngiltərənin "Liverpul" klubunu qəbul edəcək. Digər qarşılaşmada son İspaniya çempionu "Barselona" Madrid "Atletiko"sunu qonaq edəcək. Hər iki oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
Çempionlar Liqasında daha iki oyun keçiriləcək
UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk raundu davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, bu gün daha iki oyun keçiriləcək
PSJ Parisdə İngiltərənin "Liverpul" klubunu qəbul edəcək.
Digər qarşılaşmada son İspaniya çempionu "Barselona" Madrid "Atletiko"sunu qonaq edəcək. Hər iki oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl "Bayern Münhen" (Almaniya) Madriddə "Real"a 2:1, "Arsenal" (İngiltərə) isə Lissabonda "Sportinq"ə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.
