Çempionlar Liqasında daha iki oyun keçiriləcək

UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk raundu davam edir.

bu gün daha iki oyun keçiriləcək

PSJ Parisdə İngiltərənin "Liverpul" klubunu qəbul edəcək.

Digər qarşılaşmada son İspaniya çempionu "Barselona" Madrid "Atletiko"sunu qonaq edəcək. Hər iki oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

​Xatırladaq ki, bundan əvvəl "Bayern Münhen" (Almaniya) Madriddə "Real"a 2:1, "Arsenal" (İngiltərə) isə Lissabonda "Sportinq"ə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.