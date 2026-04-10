Fransada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb
Fransanın cənub-şərqində yerləşən Alpes-de-Haute-Provence departamentində ölkənin Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb.
Məlumata görə, Fransa Hərbi Hava və Kosmik Qüvvələrinə məxsus "Cirrus SR-20" təyyarəsi yerli vaxtla saat 09:30 radələrində təlim uçuşu zamanı Alpes-de-Haute-Provence departamentində qeyri-yaşayış sahəsində düşüb.
İnsident nəticəsində 2 pilotun yaralandığı bildirilir. Xilasedicilər tərəfindən aşkarlanan zamanı huşları özlərində olub və dərhal xəstəxanaya çatdırılıblar.
Qəzanın səbəblərini müəyyən etmək məqsədilə Mülki Aviasiya Təhlükəsizliyi üzrə Təhqiqat və Təhlil Bürosu tərəfindən araşdırma başlanıb
