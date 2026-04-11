Xəzərdə zəlzələ baş verib

Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

 

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 07:47-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,3 olub.

Zəlzələnin ocağı 32 kilometr dərinlikdə yerləşib.