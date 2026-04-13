Azərbaycanın təkrarsığorta bazarı kiçilib
Təkrarsığortaya ötürülən müqavilələr üzrə hesablanmış təkrarsığorta haqlarının (TSH) sığorta haqlarında payı aşağı olaraq qalmaqdadır. 2025-ci il ərzində təkrarsığortaya ötürülən təkrarsığorta haqları ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətdə 12% (19 milyon manat) azalaraq 135 milyon manat olub.
Day.Az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, ötürülən təkrarsığorta haqlarının sığorta haqlarında payı 8.4% təşkil edib.
"Ötürülən təkrarsığorta haqlarının 4.7%-i (6.3 milyon manat) həyat sığorta sinifləri, 95.3%-i isə (128.8 milyon manat) qeyrihəyat sığorta siniflərinin payına düşür. Həyat sığorta sahəsi üzrə ötürülən təkrarsığorta haqları həyat sığorta sahəsi üzrə yığılmış sığorta haqlarının 0.97%-i, qeyri-həyat sığorta sahəsi üzrə ötürülən təkrarsığorta haqları isə qeyrihəyat sığorta sahəsi üzrə yığılmış sığorta haqlarının 15.1%-i təşkil edib", - məlumatda qeyd edilib.
