Azərbaycanda dizel artıb: kerosin və neft hasilatı azalıb
2026-cı ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda neft və neft məhsulları üzrə istehsal göstəricilərində fərqli dinamika müşahidə olunub.
Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Hesabat dövründə ölkədə 587 min ton dizel yanacağı istehsal edilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 35 min ton və ya 6,3% çoxdur. 1 aprel tarixinə dizel üzrə hazır məhsul ehtiyatı 172,3 min ton təşkil edib.
Eyni dövrdə kerosin istehsalı azalıb. Belə ki, yanvar-mart aylarında 125,8 min ton kerosin istehsal olunub ki, bu da illik müqayisədə 23 min ton və ya 15,5% azdır. Hazır məhsul ehtiyatları isə 24,8 min ton olub.
Digər tərəfdən, ölkədə xam neft hasilatı 6,630 milyon ton təşkil edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 234 min ton və ya 3,4% azdır. Bunun 6,612 milyon tonu əmtəəlik xam neftin payına düşüb.
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 360,5 min ton avtomobil benzini istehsal olunub. Məlumata əsasən, bu göstərici 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,5 min ton və ya 7% azalıb. 2025-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 337 min ton avtomobil benzini istehsal olunub. Cari ilin 1 aprel tarixinə ola vəziyyətə görə, ölkədə hazır məhsul ehtiyatları 57,3 min ton təşkil edib. Məlumata əsasən, bu göstərici 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,5 min ton və ya 7% azalıb.
Ümumilikdə, neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsalın həcmi 1,284 milyard manat olub ki, bu da illik müqayisədə 2,9% azalma deməkdir. Bununla yanaşı, neft koksunun istehsalı 35,4%, avtomobil benzinin istehsalı 7,3%, dizel istehsalı isə 6,2% artıb.
Eyni zamanda, kerosin istehsalı 15,5%, neft bitumu 17,3%, mazut istehsalı isə 76,4% azalıb.
Qeyd edək ki, hasilat sənayesində ümumi istehsalın dəyəri 8,7 milyard manat təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,7% azdır.
