Bakı metropoliteninin fəaliyyəti bərpa olunub - YENİLƏNİB - FOTO - VİDEO
Bakı metropoliteninin fəaliyyəti bərpa olunub.
Bu barədə Day.Az-a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.
Bildirilir ki, xətlər üzrə qatarlararası intervallar qorunmaqla hərəkət tam təmin edilib.
"Yaranmış narahatlığa görə sərnişinlərdən bir daha üzr istəyir, göstərilən anlayışa görə təşəkkür edirik", - qurumdan əlavə olunub.
14:56
Bakı Metropoliteninin fəaliyyəti saat 15:00-da bərpa ediləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə "Bakı Metropoliteni" QSC-dən məlumat verilib.
14:21
Bakı metropolitenində baş verən texniki nasazlıq paytaxtda nəqliyyat sıxlığına səbəb olub.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, metronun fəaliyyətində yaranan fasilə şəhərin digər ictimai nəqliyyat vasitələrinə də təsir edib. Nəticədə əsas yol hərəkəti istiqamətlərində əlavə yüklənmə qeydə alınıb.
Xüsusilə "28 May" və "Elmlər Akademiyası" stansiyaları ətrafında sərnişin axınıartıb.
Qeyd edək ki, bu gün saat 12:10 radələrində "Ulduz-Nərimanov" mənzilində təmas relsinə yüksək gərginliyin verilməsində nasazlıq qeydə alınıb. Hadisə ilə əlaqədar metro stansiyalarına giriş müvəqqəti məhdudlaşdırılıb.
Hazırda problemin aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir.
