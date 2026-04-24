Yüksək qan təzyiqi ilə mübarizədə kömək edən ƏDVİYYAT: Oreqano
Oreqano, qan damarlarını rahatladığı və genişləndirdiyi üçün yüksək qan təzyiqinin azaldılmasına kömək edə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, bu ədviyyat tərkibindəki karvakrol və timol maddələri antioksidant təsir göstərərək oksidləşmə stressini və iltihabı azaldır, beləliklə qan təzyiqini normallaşdırmağa kömək edir.
Oreqano, həmçinin damarların daralmasının qarşısını alır və qan axışını yaxşılaşdırır. Bu ədviyyatın müntəzəm istifadəsi, damarların sağlamlığını qorumağa və ürək-damar sistemini dəstəkləməyə kömək edir. Bununla yanaşı, oreqano, xolesterol səviyyələrini də aşağı sala bilər. Bu isə ateroskleroz riskini azaldır.
Ancaq diqqət edilməlidir ki, çox miqdarda oreqano istifadəsi bəzi yan təsirlərə səbəb ola bilər, o cümlədən allergiya və ya qan laxtalanmasının pozulması. Hər hansı dərman istifadəsi zamanı oreqano əlavə etmək istəsəniz, mütləq həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.
