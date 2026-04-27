Bu gün MSK-nın yeni sədri seçiləcək

Xəbər verdiyimiz kimi, Milli Məclisin aprelin 27-də keçirilən plenar iclasında Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) yeni tərkibi müəyyənləşib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu gün MSK-nın yeni tərkibdə ilk iclası keçiriləcək.

İclasda MSK-nın yeni sədri, sədr müavini və katibləri seçiləcək.

Qeyd edək ki, əvvəlki tərkibdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov, sədrin müavini Rövzət Qasımov, katibləri isə Mikayıl Rəhimov və Arifə Muxtarovadır.