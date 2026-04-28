FHN tərəfindən bu rayonlarda evlər tikiləcək - ÜNVANLAR
Bakı şəhərində və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində güclü leysan yağışları və yaranan sel suları nəticəsində dəymiş zərərin fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı görüləcək işlərin siyahısı açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən görüləcək işlər siyahısına aşağıdakı rayonlarda evlər tikiləcək.
Xaçmaz rayonu:
Xaçmaz şəhərində Koroğlu küçəsi 18 və Y.Şabanov küçəsi 9 ünvanlarında yenidən tikilməsi
Ləcət kəndində 2 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Cığatay kəndində 2 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Tel kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Uzunoba kəndində 2 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
İstisu qəsəbəsində 3 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Xudat şəhərində 2 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Yalama kəndində 2 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Xanoba kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Xuray kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Qusar rayonu
Aşağı Ləgər kəndində 2 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Əniq kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Quxuroba kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Şabran rayonu
Şabran şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 47 ünvanında fərdi yaşayış evinin tikintisi
Xırdaoymaq kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Borbor kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Surra kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Söhbətli kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Çölquşçu kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Siyəzən rayonu
Siyəzən şəhəri, Seyfəddin Dağlı küçəsi 64, Xətai küçəsi 86 və Füzuli küçəsi 15 ünvanlarında fərdi yaşayış evlərinin yenidən tikilməsi
Balaca Həmyə kəndində 2 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Quba rayonu
Quba şəhəri, H.Hüseynov küçəsi 19 ünvanında fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
ülər kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Kələbağ kəndində 2 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Vladimirovka kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Kunxırt kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Raziyələr kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Susay kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsiQaraçay qəsəbəsi 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Qalayxudat kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Xaspolad kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
İspik kəndində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Gənclər qəsəbəsində 1 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Xızı rayonu
Sitalçay kəndində 5 fərdi yaşayış evinin yenidən tikilməsi
Bakı şəhəri
Binəqədi rayonu Binəqədi qəsəbəsi, Ozan küçəsi 167, ev 112A ünvanında fərdi yaşayış evinin tikintisi
