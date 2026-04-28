Abşeronda və Xırdalanda kanalizasiya sistemində problemlər aradan qaldırılacaq
Abşeron rayonu və Xırdalan şəhəri ərazisində içməli, kanalizasiya və yağış sularının axıdılması sistemlərində yaranmış qəzalı vəziyyətin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görüləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, Bakı şəhərində və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində güclü leysan yağışları və yaranan sel suları nəticəsində dəymiş zərərin fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı görüləcək işlərin siyahısında yer alıb.
Qeyd edək ki, görüləcək işlərin icrası Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə tapşırılıb.
