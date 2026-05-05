İnsanlardan daha dəqiq diaqnoz?

Harvard Tibb Məktəbi və Beth Israel Deaconess Tibb Mərkəzinin alimləri tərəfindən aparılan yeni araşdırma süni intellektin (OpenAI modelləri) bəzi hallarda həkimlərdən daha dəqiq diaqnoz qoya bildiyini göstərib.

Day.Az xəbər verir ki, təcrübədə 76 xəstənin təcili yardımda ilkin diaqnostikası müqayisə edilib və nəticələr həkimlərin verdiyi diaqnozlarla İİ modellərinin cavabları arasında qiymətləndirilib.

Nəticələrə görə, OpenAI-nin "o1" modeli xəstələrin 67%-ində ya düzgün, ya da çox yaxın diaqnoz qoyub. Bu göstərici bir həkimdə 55%, digərində isə 50% olub. Xüsusilə ilkin mərhələdə - məlumatların məhdud olduğu anda - süni intellektin üstünlüyü daha qabarıq şəkildə üzə çıxıb.

Alimlər qeyd ediblər ki, İİ-yə verilən məlumatlar həkimlərin istifadə etdiyi elektron tibbi kartlardakı məlumatlarla eyni olub və heç bir əlavə emal aparılmayıb. Bununla belə, mütəxəssislər vurğulayır ki, bu nəticələr süni intellektin həkimləri tam əvəz edəcəyi anlamına gəlmir, lakin klinik qərarların dəstəklənməsində ciddi potensial göstərir.

 