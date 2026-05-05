Dietoloqlar sağlamlıq üçün ən yaxşı seçimləri AÇIQLADI
Qidalanma mütəxəssisləri orqanizm üçün ən faydalı hesab edilən 5 qoz-fındıq növünü müəyyənləşdiriblər. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, qoz-fındıq sağlam yağlar, zülal, lif və vitaminlərlə zəngin olsa da, yüksək kalorili olduğuna görə ölçülü şəkildə qəbul edilməlidir.
Day.Az xəbər verir ki, siyahıya ilk növbədə qoz daxildir. O, omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngin olub ürək-damar sistemi və beyin fəaliyyəti üçün faydalı hesab edilir.
Fıstıq və badam isə qan şəkərinin tənzimlənməsinə, xolesterinin azalmasına və ürək sağlamlığının qorunmasına kömək edir. Xüsusilə badamın E vitamini və liflə zəngin olması onu daha dəyərli edir.
Braziliya qozu selenium mənbəyi kimi qalxanabənzər vəz və immun sistem üçün vacib sayılır, lakin gündə cəmi bir ədəd qəbul edilməsi tövsiyə olunur. Yer fıstığı isə maqnezium və sinklə zəngin olub enerji mübadiləsi və ürək sağlamlığını dəstəkləyir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu qoz-fındıqların müntəzəm, lakin ölçülü istifadəsi ümumi sağlamlığa müsbət təsir göstərir.
