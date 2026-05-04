Ermənistanın Baş naziri regionda sülh və sabitliyin vacibliyini vurğulayıb
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təşviq edilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, o, bu barədə Avropa Siyasi Birliyinin (ASB) sammitinin yekun konfransı zamanı bildirib.
"Mən sülh prosesləri və regional əməkdaşlıq kontekstində Azərbaycan Prezidentinin məsafədən iştirakını və Türkiyə vitse-prezidentinin iştirakını da qeyd edirəm", - deyə Paşinyan bildirib.
O vurğulayıb ki, dayanıqlı sülhə nail olmaq və münasibətlərin normallaşdırılması region üçün əsas prioritetlər olaraq qalır.
Paşinyan həmçinin əlavə edib: "Dayanıqlı sülh, münasibətlərin normallaşması və sərhədlərin açılması nəinki regiona fayda verəcək, həm də daha geniş Avropa məkanında və onun hüdudlarından kənarda əlaqəliliyi və əməkdaşlığı gücləndirəcək".
