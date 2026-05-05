Həftəsonu daha 4 ərazidə rahat gediş-gəliş təmin olunub

Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) məlumat verilib.

1. Səməd Vurğun küçəsi (A.A.Bakıxanov-M.Mirqasımov küçələri arası)

2. Rəşid Behbudov küçəsi (S.Rəhimov-S.Zeynalov küçələri arası)

3. Vaqif prospekti (C.Hacıbəyli-S.Vurğun küçələri arası)

4. Xarici Dairəvi yolda ("20 Yanvar" istiqaməti)

Ümumilikdə təmir işləri 35 min kv.m-ə yaxın ərazini əhatə edib.

Minimum narahatlıq yaratmaq üçün təmir işləri şənbə və bazar günləri icra edilib.