Təmir işlərinə görə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq - FOTO
Bakı şəhərinin Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində (Nazim Hikmət küçəsindən İsfəndiyar Zülalov küçəsinədək olan hissədə) və Səməd Vurğun küçəsində (Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsindən Füzuli küçəsinədək olan hissədə) asfalt-beton örtüyünün yenilənməsi işləri aparılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AAYDA məlumat yayıb.
Təmir işləri 8 may saat 22:00-dan 9 may saat 23:00-dək, o cümlədən 10 may saat 22:00-dan 11 may saat 23:00-dək davam edəcək.
Aparılan işlərlə əlaqədar qeyd olunan ərazilərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mərhələli şəkildə məhdudlaşdırılacaq.
Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, hərəkət istiqamətlərinə uyğun əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur.
