Darçın qlükoza səviyyəsini azalda bilər – Tədqiqat
Tədqiqatlar göstərir ki, Cinnamomum ağacının qabığından əldə olunan darçın qlükoza səviyyəsinin tənzimlənməsinə kömək edir.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə tip 2 diabet və polikistoz yumurtalıq sindromu (PCOS) olan insanlarda HbA1c göstəricisini 0,1%, aclıq qan şəkərini isə təxminən 11 mg/dl azalda bilir.
Darçın həmçinin insulin həssaslığını yaxşılaşdırır, aclıq hissini artırır, iltihab proseslərini azaldır və karbohidratların həzmini yavaşladır. Tədqiqatlarda gündə 0,5-1 çay qaşığı darçın əlavə etmək tövsiyə olunur və bu təsirin qiymətləndirilməsi üçün ən azı 8 həftə davam etdirilməlidir.
Mütəxəssislər, darçının təhlükəsizliyi üçün Ceylon darçınından istifadə etməyi, kassi darçının tərkibindəki kumarinin yüksək miqdarına diqqət etməyi və həddindən artıq uzun müddət və ya böyük miqdarda qəbul etməməyin vacib olduğunu bildirirlər. Gündəlik az miqdarda istifadə ümumiyyətlə təhlükəsiz hesab olunur.
