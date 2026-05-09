https://news.day.az/azerinews/1833403.html "Qarabağ" Qəbələ səfərində xal itirib - Premyer Liqa Azərbaycan Premyer Liqasında XXXI turun daha bir oyunu keçirilib. Day.Az-ın məlumatına görə, "Qarabağ" səfərdə "Qəbələ"nin qonağı olub. Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb. "Qarabağ"ın qolunu 29-cu dəqiqədə Kadi Borges vurub. "Qəbələ"nin heyətində isə 57-ci dəqiqədə İsmael Akinade fərqlənib.
"Qarabağ" Qəbələ səfərində xal itirib - Premyer Liqa
Azərbaycan Premyer Liqasında XXXI turun daha bir oyunu keçirilib.
Day.Az-ın məlumatına görə, "Qarabağ" səfərdə "Qəbələ"nin qonağı olub. Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb. "Qarabağ"ın qolunu 29-cu dəqiqədə Kadi Borges vurub. "Qəbələ"nin heyətində isə 57-ci dəqiqədə İsmael Akinade fərqlənib. Bu nəticədən sonra "Qarabağ" 63 xalla 2-ci, "Qəbələ" 21 xalla 11-ci yerdə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, turun ötən gün baş tutan görüşlərində "Kəpəz" "Sabah"a 1:0 hesabı ilə qalib gəlib, "İmişli" isə "Zirə" ilə qolsuz heç-heçə edib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре