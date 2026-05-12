Şəhərin bu küçələrində artıq maşın saxlamaq

Bakıda bəzi parklanma məntəqələrində məhdudiyyət tətbiq ediləcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "AzParking MMC"nin məlumatında bildirilib.

Qeyd olunub ki, Bakıda keçiriləcək 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun keçirilməsi ilə əlaqədar paytaxtda bir neçə məntəqədə nəqliyyat vasirtələrinin parkinqində məhdudiyyətlər olacaq. 

Məhdudiyyətdən biri Ağ Şəhər ərazisində, 5-ci Park küçəsində yerləşən iri ticarət mərkəzinin ətrafındakı məntəqəni əhatə edəcək.

Məhdudiyyət Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev küçəsində də həyata keçiriləcək.