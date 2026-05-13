Bu dərmanları çayla qəbul etmək təhlükəli ola bilər
Farmasevtlər xəbərdarlıq edir ki, bəzi çay növləri dərmanların təsirini azalda və ya yan təsirləri artıra bilər.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə aspirin, dəmir preparatları, fol turşusu, parasetamol, omeprazol, allergiya və hamiləlikdən qoruyucu dərmanlarla çayın birlikdə qəbulu risk yarada bilər.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, yaşıl və qara çay dəmirin sorulmasını azalda, bəzi bitki çayları isə qanaxma riskini artıra bilər. Çobanyastığı və dazıotu kimi bitkilər kontraseptiv dərmanların təsirini zəiflədə bilər.
Həkimlər dərman qəbul edən şəxslərə çaylarla mümkün qarşılıqlı təsirləri nəzərə almağı və lazım olduqda farmasevtlə məsləhətləşməyi tövsiyə edirlər.
