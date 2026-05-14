Maqnezium və melatonini birlikdə qəbul etmək olarmı?
Mütəxəssislər bildirirlər ki, Melatonin və Magnesium birlikdə qəbul edildikdə yuxuya müsbət təsir göstərə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, melatonin yuxu rejimini tənzimləyir, maqnezium isə bədənin rahatlamasına kömək edir.
Araşdırmalara görə, bu əlavələrin birlikdə istifadəsi daha tez yuxuya getməyə, yuxu keyfiyyətini artırmağa və stressi azaltmağa kömək edə bilər. Mütəxəssislər onların sinir sistemini sakitləşdirərək orqanizmi yuxuya hazırladığını bildirirlər.
Bununla belə, həkimlər xəbərdarlıq edir ki, əlavələr hər kəs üçün uyğun olmaya bilər. Xüsusilə böyrək xəstəliyi olanlar, hamilə qadınlar və qan durulaşdırıcı dərman qəbul edənlər bu vasitələrdən ehtiyatla istifadə etməlidirlər.
