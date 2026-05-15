Qurban Yetirmişli Bayıldakı sürüşmə zonasından danışıb
Teleqüllədən bir az aşağıdakı sürüşmə ərazilərində əhali köçürülsə də, fundamental işlər aparılmalıdır.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, Badamdar-Bibiheybət tərəfdə bərkitmə işləri üçün tədqiqat aparılması ilə bağlı tapşırıq verilib. Tədqiqatlardan sonra bərkitmə işləri də aparılacaq.
Qurban Yetirmişli həmçinin qeyd edib ki, bina tikintisində təhlükəsizlik məsələlərinə ciddi diqqət göstərilməlidir:
"Kahramanmaraşa getdik, orada işlədik. Düşünürəm ki, bu zəlzələ bütün dünyaya bir dərsdir. O mənada ki, tikinti aparanda elə aparmalısan ki, gələcəkdə seysmik risk minimuma ensin, güclü dağıntılar və insan tələfatı olmasın".
