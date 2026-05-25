Trampdan gərgin MESAJ: “Ya böyük razılaşma olacaq, ya heç olmayacaq”
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla aparılan danışıqlarla bağlı açıqlama verib.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, o, mümkün razılaşmanın yalnız böyük və əhəmiyyətli olacağı təqdirdə qəbul ediləcəyini bildirib.
Tramp qeyd edib ki, bu saziş keçmiş Barak Obama administrasiyasının nüvə razılaşmasından tam fərqli olacaq. O, həmin sazişi uğursuz adlandırıb.
ABŞ prezidenti həmçinin demokratları tənqid edərək onların hələ müzakirə olunmamış məsələlər barədə danışdığını bildirib.
