Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib
İctimai TV və Radio Yayımları Şirkəti Yayım Şurasının iclasında Yayım Şurasının 8 üzvünün yekdil səsverməsi ilə Balakişi Qasımov yenidən İTV-nin baş direktoru seçilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İctimai telekanalında İctimai-Siyasi Proqramlar Departamentinin Direktoru Anar Yusifoğlu sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
Qeyd edək ki, Balakişi Qasımov 2018-ci ildən İTV-nin baş direktorudur.
