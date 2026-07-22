https://news.day.az/azerinews/1849618.html Azərbaycan Rusiyanın axtardığı Qırğızıstan vətəndaşını ekstradisiya edib Rusiyada cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün beynəlxalq axtarışa verilmiş Qırğızıstan vətəndaşı Tadzhimatov Kamoliddin Salicanoviç Azərbaycandan Rusiya Federasiyasına ekstradisiya edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Azərbaycan Rusiyanın axtardığı Qırğızıstan vətəndaşını ekstradisiya edib

Azərbaycanca, 22 июля 2026 18:15 (UTC +04:00) 261
Azərbaycan Rusiyanın axtardığı Qırğızıstan vətəndaşını ekstradisiya edib

Rusiyada cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün beynəlxalq axtarışa verilmiş Qırğızıstan vətəndaşı Tadzhimatov Kamoliddin Salicanoviç Azərbaycandan Rusiya Federasiyasına ekstradisiya edilib.

Bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Rusiya Federasiyası Baş Prokurorluğunun ekstradisiya ilə bağlı vəsatəti Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən təmin olunub.

 

Məlumata görə, 1994-cü il təvəllüdlü Tadzhimatov Kamoliddin Salicanoviç Rusiyada yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozaraq ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır zərər vurulmasına səbəb olan cinayəti törətməkdə təqsirləndirilərək beynəlxalq axtarışa verilib.

Təqsirləndirilən şəxs 2026-cı ilin mart ayında Azərbaycan ərazisində müəyyən edilərək saxlanılıb, barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Qeyd olunub ki, o, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Rusiya Federasiyasının səlahiyyətli orqanına təhvil verilib.

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