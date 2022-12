В Вашингтонском университете рассказали про миссию азербайджанского мыслителя Насими

В University of Washington состоялась онлайн-конференция "The Spirit of Freedom is born within us", посвящённая 300-й годовщине со дня рождения видного украинского философа, мыслителя, поэта, композитора и педагога Григория Сковороды, сообщила Trend спикер проекта, куратор украинско-тюркских и азербайджанских проектов в сфере культуры и литературы Марина Гончарук, передает Day.Az.

В рамках мероприятия Мария Гончарук выступила с докладом "Пути истины выдающихся философов Григория Сковороды и Сеида Имадеддина Насими". Спикер акцентировала на просветительской роли поэтов и философов XIV-XV вв Насими и XVIII века Григория Сковороды. По словам Марины Гончарук, познание, самопознание, истина - среди основных мотивов поэзии выдающегося азербайджанского мыслителя Насими, что прослеживается и в творчестве украинского философа. Также спикер остановилась на категориях духа и материи, Бога в творчестве Насими и Сковороды.

"Насими, часто в мистических обрамлениях, стремится разгадать тайны бытия, человеческого разума... Его жизнь закончилась трагично, но невозможно переоценить вклад выдающегося мыслителя в развитие не только литературно-философского процесса, но и азербайджанской национальной идеи", - отметила Марина Гончарук.

Модератор мероприятия - аспирантка КНУ имени Тараса Шевченко, соорганизатор проекта "Код Сковороды" София Феджора, сопроводительный перевод на английский язык - выпускница Киево-Могилянской академии и Йенского университета имени Фридриха Шиллера, соучредитель Украинского литературного клуба "За чаем" Ольга Макуха-Буллс.

Организаторы - кафедра славянских языков и литератур Вашингтонского университета (США) и общественная организация "Институт Сковороды" (Украина). Во время мероприятия также был презентован международный проект "Код Сковороды". 2022 год в Украине провозглашен Годом Григория Сковороды.