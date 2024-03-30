Дружба, честность и бесстрашие в азербайджанском театре

Азербайджанский государственный кукольный театр провел мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню театра, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

В рамках реализации театром социально-культурных проектов была проведена очередная благотворительная акция - вниманию около 200 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья был представлен последний премьерный спектакль театра "Dovşanın ad günü" (День рождения зайца).

Отметим, что этот спектакль поставлен по произведению заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии Ханыманы Алибейли (1920 - 2007). Автор постановки - Саида Хагвердиева, художник постановщик - Рена Абасова, композитор - заслуженный артист Вугар Джамалзаде, автор слов музыкальных композиций - Севиндж Нуругызы.

Герои спектакля на своем примере демонстрируют юным зрителям, как дружба, честность, бесстрашие и единство помогают справится с любыми препятствиями.

После показа, который был встречен юными зрителями с большим интересом, выступили дочь Ханыманы Алибейли, профессор Гюляр Абдуллабейли и координатор родительского объединения UAFA Захра Халафова, которые рассказали о важности поведения подобных мероприятий.

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