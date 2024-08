Sotheby's запускает первый онлайн-аукцион Popular Culture

Первый онлайн-аукцион Popular Culture London от Sotheby's соберет самые качественные артефакты популярной культуры из мира музыки и кино в тщательно подобранном предложении. Выбор значимых и редких работ продемонстрирует культурный и художественный охват жанров, включая рок, поп, металл и брит-поп, а также самые известные и долговечные кинематографические постановки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Sotheby's торги начнутся 29 августа и будут сопровождаться специальной выставкой в галереях Sotheby's New Bond Street с понедельника, 9 сентября.

На аукцион выставлены артефакты из фильмов, среди которых балетные туфли из киноленты "Красные башмачки" (1948) и костюм гладиатора из трейлера к предстоящему фильму сэра Ридли Скотта "Гладиатор-2", доходы с продажи которых пойдут в благотворительный фонд Film and Television Charity в ознаменование их столетия. Продюсерская компания, стоящая за серией фильмов о Джеймсе Бонде, пожертвует двое часов Omega (общая стоимость которых оценивается в 40 000-60 000 фунтов стерлингов) с 50-й годовщины фильма "На секретной службе Ее Величества" (1969) в пользу BAFTA.

Но настоящая звезда аукциона - это музыка. Ряд лотов посвящены британской поп-группе Oasis в 30-ю годовщину их рекордного альбома Definitely Maybe. Гитара Epiphone Les Paul Standard, которую вокалист Ноэль Галлахер использовал в музыкальном клипе и на обложке хита альбома Supersonic, может уйти с молотка за 60 000-80 000 фунтов стерлингов, а гитара Gibson Flying V 1980 года (ранее принадлежавшая Джонни Марру из Smiths), которую он использовал в Cigarettes and Alcohol, может получить 20 000-30 000 фунтов стерлингов, что соответствует ожидаемому диапазону для его сценической игры на Epiphone EA-250.

На торги также выставлена важная архивная коллекция с акции протеста Джона и Йоко Bed-in for Peace в Амстердаме в марте 1969 года, подчеркивающая, как искусство и музыка стимулируют более широкую популярную культуру. Коллекция, оцениваемая от 70 000 до 90 000 фунтов стерлингов, включает в себя рукописное письмо Джона Леннона, подробный рукописный опросник и подписанные материалы протеста в Амстердаме.

Как отмечает первый руководитель отдела рока, поп-музыки и кино, популярной культуры в Великобритании и странах Европы, Ближнего Востока и Африки Кэтрин Шофилд: "Артефакты поп-культуры становятся все более распространенными, поскольку новое поколение коллекционеров находит отклик в редких и важных уникальных предметах. Если они могут купить любимый фильм или музыкальный момент, частью которого они были, например, свой первый концерт на стадионе или первую группу, пластинку которой они купили. Опыт коллекционирования становится гораздо более личным и эмоциональным".

Торги онлайн-аукцион Popular Culture London открываются на sothebys.com в 14:00 по британскому времени 29 августа 2024 года и закрываются в пятницу, 12 сентября, в 14:00 по британскому времени.

