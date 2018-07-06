SOCAR :Все внешние ожидаемые заимствования для ЮГК будут получены в срок

Нет никаких сомнений в том, что все внешние ожидаемые заимствования для "Южного газового коридора" будут получены в срок.

Об этом в интервью "Москва-Баку" сказал заместитель вице-президента азербайджанской госнефтекомпании SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Не существует никаких сомнений в том, что проект финансируется и будет продолжать финансироваться в соответствии с обязательствами, взятыми на себя акционерами каждого конкретного его элемента, отметил заместитель вице-президента.

"Нами уже заключены соглашения о финансировании со всеми основными инвесторами, некоторые из них, в свою очередь, имеют договоренности о внешнем финансировании. Идет ли речь об upstream-компоненте этого проекта или Южно-Кавказском газопроводе - все акционеры, естественно, выполняют свои обязательства, и, в первую очередь, перед Азербайджаном согласно условиям соглашения о разделе продукции. Это может быть как за счет собственных средств, так и привлеченных - отдельные компании привлекали внешнее заимствование для финансирования своей доли", - сказал Беглярбеков.

По словам заместителя вице-президента, точно также дело обстоит и с капитальными вложениями в строительство TANAP и TAP.



"У нас нет никаких сомнений в том, что все внешние ожидаемые заимствования будут получены в срок и в полном объеме в соответствии с договоренностями с банками и финансовыми институтами", - сказал Беглярбеков.

Заместитель вице-президента напомнил, что на днях было подписано еще одно соглашение о синдицированном кредите на сумму 750 миллионов долларов на строительство TANAP под гарантии Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций.

А 4 июля Европейский банк реконструкции и развития объявил о предоставлении 500 миллионов евро для TAP, сказал Беглярбеков.

"Большая часть средств уже вложена в проекты, входящие в ЮГК, никаких беспокойств по финансированию оставшейся части нет", - добавил Беглярбеков.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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