SOCAR: Азербайджан не делает исключений при выборе новых источников газа для "Южного газового коридора"

Для привлечения в "Южный газовый коридор" (ЮГК) газа из новых потенциальных источников имеются возможности.

Об этом в интервью "Москва-Баку" сказал заместитель вице-президента азербайджанской госнефтекомпании SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы не раз говорили об этом, и я подтверждаю наш интерес к тому, чтобы привлекать газ из новых источников, помимо или наравне с газом из Азербайджана, в систему "Южного газового коридора". Естественно, в первую очередь мы обсуждаем возможности самого Азербайджана помимо "Шах Дениз". Это месторождение "Абшерон", которое находится в стадии подготовки к началу добычи, дальнейшее расширение разработки месторождения "Умид" и идеи по объединенному с ним проекту "Бабек", в котором пока какие-то большие работы не ведутся. Все они наверняка будут следующими источниками газа из Азербайджана для ЮГК", - сказал он.

Среди новых потенциальных источников, газ из которых может быть привлечен в ЮГК, Беглярбеков назвал Ближний Восток, Центральную Азию, либо Восточное Средиземноморье.

"Это может быть и российский газ - мы не делаем в этом плане никаких исключений или дискриминации, и готовы работать со всеми производителями или владельцами газа. При этом условия такого сотрудничества очень просты: поставщик должен быть легитимным и заинтересован в использовании нашей системы. При наличии коммерческих договоренностей никаких других ограничений у нас нет", - сказал он.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, первый коммерческий газ по которому уже попал на территорию Турции.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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