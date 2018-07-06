Потребители азербайджанского газа в Европе получат его в намеченные сроки и в полном объеме.

Об этом в интервью "Москва-Баку" сказал заместитель вице-президента азербайджанской госнефтекомпании SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заместитель вице-президента отметил, что запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP), который официально отмечался 12 июня, и начало коммерческих поставок газа по Южно-Кавказскому газопроводу и по TANAP в Турцию, произошедшее 30 июня, являются датами официального начала работы "Южного газового коридора" (ЮГК).

"Начало поставок газа с месторождения "Шах Дениз" имеет исключительно важное значение для всех стран, вовлеченных в проект. Оно также значимо для наших европейских партнеров, будь то покупатели газа или разработчики транспортных маршрутов. Они видят, что все работы, которые мы запланировали с ними, и все обязательства Азербайджана по многочисленным контрактам в рамках ЮГК, выполняются точно и в срок. Это позволяет нам уверенно говорить о том, что и остальные звенья данного проекта, такие, как завершение строительства газопровода TANAP до греческой границы и Трансадриатического газопровода (TAP), будут введены в строй также своевременно. Потребители нашего газа в Греции, Болгарии и Италии получат его в намеченные сроки (как мы и планировали, в 2020 году) и в полном объеме", - сказал Беглярбеков.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, первый коммерческий газ по которому уже попал на территорию Турции.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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