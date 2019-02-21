В Кабинете министров Азербайджана состоялась встреча вице-премьера Али Ахмедова с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров.

В ходе встречи вице-премьер сказал, что одним из фундаментальных принципов проводимой в Азербайджане социальной политики является обеспечение качественных услуг в сфере здравоохранения. Али Ахмедов рассказал о необходимости осуществления серьезных реформ в связи с применением обязательного медицинского страхования.

Тембон подчеркнула, что Группа Всемирного банка придает большое значение тесному и устойчивому сотрудничеству с Азербайджаном. Региональный директор отметила, что Всемирный банк готов оказать любую помощь по исполнению программы развития страны, устойчивому экономическому росту Азербайджана. Тембон также сказала, что банк готов оказать любую поддержку по формированию институциональной структуры, связанной с обязательным медицинским страхованием, совершенствованию механизмов финансирования здравоохранения для организации и улучшения качества медицинских услуг.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.