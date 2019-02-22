Достигнутые в результате реализации социально-экономической политики успехи Азербайджана могут служить примером для других стран.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, сказала региональный директор Всемирного банка (ВБ) Мерси Тембон на встрече с министром экономики Шахином Мустафаевым, передает Day.Az.

По словам регионального директора, ВБ поддерживает проводимые в Азербайджане экономические реформы.

В свою очередь, министр экономики Шахин Мустафаев отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ВБ, а также высоко оценивает техническую и финансовую помощь, который банк оказывает диверсификации экономики, развитию малого и среднего предпринимательства.

Как отметил министр, в целом, ВБ и Азербайджан совместно реализовали до 50 проектов, работы по семи из них еще продолжаются. Азербайджан и ВБ, добавил Мустафаев, успешно сотрудничают в сферах сельского хозяйства, водоснабжения, юстиции, социальной, медицинской и других сферах.

Также министр проинформировал гостью о работе по развитию экономики, в том числе ненефтяного сектора, об усилении частного сектора, поощрении инвестиций, и других проводимых в стране мероприятиях. Министр напомнил, что в последнем отчете Doing Business Азербайджан улучшил позиции на 32 ступени и занял 25 место, а также попал в список десяти стран-реформаторов.

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества.

Отметим, что группа ВБ работает в Азербайджане с 1992 года.