Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого августа составил 11,6 миллиона манатов. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи, передает Day.Az.

Большая часть операций пришлась на РЕПО-операции. Их суточный объем составил 10,8 миллиона манатов.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлось 796,7 тысячи манатов.

В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR.

Официальный курс на восьмое августа составляет 1,7 AZN/USD.

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