https://news.day.az/economy/1145713.html Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысил 11 млн
Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысил 11 млн
Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого августа составил 11,6 миллиона манатов. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи, передает Day.Az.
Большая часть операций пришлась на РЕПО-операции. Их суточный объем составил 10,8 миллиона манатов.
На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлось 796,7 тысячи манатов.
В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR.
Официальный курс на восьмое августа составляет 1,7 AZN/USD.
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