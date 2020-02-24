В 2019 году на всех участках, находящихся на балансе ЗАО AzerGold, было проделано буровых работ на более чем 47 тысяч метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции AzerGold, посвященной итогам 2019 года, сказал председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, вышеуказанная цифра является максимальным показателем по горнодобывающей отрасли в Азербайджане.

"Таким образом, ЗАО AzerGold за короткое время добилась успешной интеграции горнодобывающей и геологоразведочной сфер. В текущем же году по новым месторождениям предусмотрено проведение всего буровых работ на глубине до 50 тысяч метров", - подытожил председатель компании Закир Ибрагимов.

Напомним, что ЗАО AzerGold, приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков "Гарадаг", "Човдар", "Гёйдаг", "Дагкесемен", участка "Кохнемеден" и бассейна Кюрякчай. А также занимается переработкой и продажей драгоценных металлов, применением в этой сфере новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной отрасли.

Отметим, что в 2017-2020 годах ЗАО AzerGold продало более 173 тысяч унций золота и 290 тысяч унций серебра.